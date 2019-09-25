Son Dakika Haberleri: Avrupa'da 100 öğrenciden 98'i İngilizce öğreniyor, Fransızca yüzde 33 ile ikinci
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Avrupa'da 100 öğrenciden 98'i İngilizce öğreniyor, Fransızca yüzde 33 ile ikinci

7 dakika önce

2017 verilerine göre AB ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 98’si ilköğretimde İngilizce dersi alıyor. İkinci sırada ise yüzde 33 ile Fransızca var. Almanca yüzde 23 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Avrupa'da 100 öğrenciden 98'i İngilizce öğreniyor, Fransızca yüzde 33 ile ikinci, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilköğretim öğrencilerinin neredeyse tamamı İngilizce öğreniyor. 2017 verilerine göre AB ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 98'i ilköğretimde İngilizce dersi alıyor. İkinci sırada ise yüzde 33 ile Fransızca var. Almanca yüzde 23 ile üçüncü sırada yer alıyor. AB ülkelerinin neredeyse tamamı ilköğretimde 2 veya daha fazla yabancı dil eğitimine imkan sağlıyor.


Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verileri Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardına (ISCED) göre hazırlanmış. ISCED 0'dan 8'e kadar farklı eğitim seviyelerini ifade ediyor. 0-2 seviyesi, lise eğitiminden önceki ilköğretim anlamına geliyor. Eurostat verilerine göre İngilizce, Fransızca ve Almanca'nın ardından en çok öğretilen yabancı dil yüzde 16,9 ile İspanyolca. Bu dört dilin ardından ise yüzdeler iyice düşüyor. Beşinci sırada yüzde 2,5 ile Rusça ve yüzde 1,3 ile İtalyanca var. Eurostat verilerinde Türkiye ve Türkçe'ye dair ise bir bilgi yer almıyor.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:00 
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