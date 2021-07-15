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Avrupa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Avrupa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:34
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Türkiye'nin Avrupa'daki birçok temsilciliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi.

Türkiye'nin Avrupa'daki birçok temsilciliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi.

Viyana Büyükelçiliğindeki etkinliğe Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış üniformalı teröristlerce girişilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetin ve demokrasiye sahip çıkan Türk halkının kararlılığıyla, devletine ve milletine sadık güvenlik güçlerinin güçlü direnişiyle bastırılan hain darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçtiğini söyledi.

Teröristlerin bu kanlı eylemleriyle hedeflerinin bir cunta hükümeti kurmak olduğunu belirten Ceyhun, ancak bu canilerin Türk milletinin gücü, cesareti ve demokrasiye olan bağlılığını hesaba katamadıklarını dile getirdi.

Ceyhun, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa seslenişiyle gecenin seyrinin değiştiğini belirterek, "Türk milleti, 5 yıl önce bugün, bütün kesimleriyle birlik olmuş ve kanlı darbe girişimini sokaklarda, meydanlarda sonuçsuz bırakmıştır. Türk halkı kendi iradesi üstünde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu 15 Temmuz gecesi net bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.

Ceyhun, FETÖ terör örgütüyle yurt içi ve yurt dışında yürütülen uzun soluklu mücadeleye de değinerek, eğitim, yardım kuruluşu gibi çeşitli kisvelerin arkasına sığınan terör örgütünün yalnız Türkiye için değil bütün ülkelere yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Özellikle Batı'da FETÖ'ye karşı tavizkar yaklaşımların olduğuna dikkati çeken Ceyhun, "Darbede yer alan şahısların özellikle bazı Batılı ülkelere yaptıkları iltica başvurularının olumlu sonuçlanmasını, kendilerine kucak açılmasını, FETÖ yapılarının hala faaliyetlerini sürdürüyor olmalarını üzüntüyle karşılıyor, FETÖ'ye destek kabul ediyoruz." şeklinde konuştu.

İspanya

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansındaki törene, Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay İlhan Sayıcı ile diplomatlar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Akçapar, "FETÖ terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

Terör örgütüne karşı yurt içindeki mücadelenin hukuk üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürütüldüğü vurgulayan Akçapar, Türkiye'nin yurt dışındaki muhataplarına da FETÖ gerçeğini delillerle ve somut bulgularla anlattığını ifade etti.

Akçapar, bu mücadelede, "İspanya'nın Türkiye ile geleneksel dostluğundan ve terörle ortak mücadele iradesinden de güç almayı sürdüreceklerini" söyledi.

İngiltere

İngiltere'deki törende ise Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 251 şehidi rahmet ve minnetle andıklarını, yaralıları büyük bir saygıyla hatırladıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Yalçın, 15 Temmuz'un, Türk milleti için unutulamaz ve unutulmayacak tarihi bir gün olduğunu belirterek, dünyanın birçok ülkesinde örgütlenmiş bir grubun, 15 Temmuz günü milletin iradesine, meclise ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir barbarlıkla kastettiğini ve saldırdığını söyledi.

Yalçın, o geçe yaşananların "oldu bitti ve Türk milleti de darbe girişimine set çekti" şeklinde özetlenerek kapatılacak bir konu olmadığını vurgulayarak, 15 Temmuz'da yaşananların ülke içinde ve dünya genelinde çok derin yansımaları olduğunu, bu olayın etkisinin hala sürdüğünü herkesin gözlemlediğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi, Türk milletinin iradesinin kazandığını ve "Türkiye geçilmez" mesajı verildiğini söyleyen Yalçın, bundan sonraki süreçte böylesi bir tehdidi yaşamış her devletin alacağı ciddi tedbirlerin uygulamaya konulduğunu anımsattı.

Yalçın, FETÖ'ye karşı özellikle emniyet tedbirleri, hukuki tedbirler ve siyasi mücadele verildiğini belirterek, İngiltere dahil dünyanın birçok ülkesinde bu terör örgütüne karşı verilen mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Şehitlerimiz artık bizim kahramanlarımız." sözünü hatırlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Onların sembolize ettiği o geceki mücadele aslında bir millet iradesi, meşruiyet ve demokrasi mücadelesiydi ve bunu da sadece Türkiye'de ülke içinde değil, bütün dünyada anlaşılması için bizlerin, özellikle dışarıda görev yapanların bu çalışmalarını sürdürmesi, devam etmesi gerekiyor."

Almanya

Almanya'da, AK Parti Temsilciliği'nde "15 Temmuz Uluslararası Kamuoyunun Bakışı ve Kamu Diplomasisi" etkinliği düzenlendi.

AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçtiğini hatırlattı, şehitleri rahmetle anarak, gazilere de minnetlerini sundu.

Göka, darbe girişimi gecesi AK Parti Genel Merkezi'ne gittiğini, kendisini dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç'in telefonla aradığını ve Türkiye'de neler olduğunu sorduğunu anlattı.

Boşnak liderle arasında geçen diyaloğu aktaran Göka, İzzetbegoviç'in "Türkiye'ye bir şey olursa bizim için de büyük felaket olur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ki o bizim için ümmetin lideridir, ona bir şey olursa bizim de burada emniyette olamayacağımızın işareti olur." ifadelerini kullandığını aktardı.

Bakir İzzetbegoviç'in televizyonlara çıkarak ilk desteğini açıklayan liderlerden biri olduğunu anımsatan Göka, kamu diplomasisi çerçevesinde FETÖ terör örgütünün nasıl tehlikeli bir yapı olduğunu, bütün ülkelerde de aynı tehdidi oluşturabileceğini, buna karşı dikkatli olunması yönünde sunum ve çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayınladığı mesajının da okunduğu etkinlikler, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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