Son Dakika Haberleri: Avrupa'da 2017 yılında belediyelerce kişi başı 486 kg atık toplandı
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Avrupa'da 2017 yılında belediyelerce kişi başı 486 kg atık toplandı

1 saat önce

Avrupa ülkelerinde 2017 yılı kişi başı atık üretim verileri açıklandı. Belediyelerce işlenmek üzere toplanan kişi başı atık miktarı ortalaması Avrupa Birliği (ABD) içerisinde 486 kilogram olarak belirlendi. En çok atık üretilen ülke 781 kg ile Danimarka olurken en az atık 228 kg ile Kosova.

Avrupa'da 2017 yılında belediyelerce kişi başı 486 kg atık toplandı, System.String[]

Avrupa ülkelerinde 2017 yılı kişi başı atık üretim verileri açıklandı. Belediyelerce işlenmek üzere toplanan kişi başı atık miktarı ortalaması Avrupa Birliği (ABD) içerisinde 486 kilogram olarak belirlendi. En çok atık üretilen ülke 781 kg ile Danimarka olurken en az atık 228 kg ile Kosova'da üretildi.


Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa ülkelerinde 2017 yılı belediyelerce toplanan kişi başı atık miktarının hesaplandığı verileri yayımladı. Buna göre Türkiye'de tahmini olarak üretilen kişi başı atık miktarının 425 kilogram olduğu saptandı. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama kişi atık miktarı ise 486 kg.

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Avrupa Birliği, Danimarka, Kosova, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:00 
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