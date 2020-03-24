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Avrupa'da 26 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Salgın sürecinde yaşamını yitiren Türklerden 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu
Avrupa'da bugüne kadar toplam 26 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Güncel verilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Avrupa'da, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:17
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