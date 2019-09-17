Son Dakika Haberleri: Avrupa'da 29 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Avrupa'da 29 göçmen kaçakçısı yakalandı

2 saat önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İspanyol ve Fransız güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da düzensiz göçü koordine eden bir organize suç örgütü mensubu 29 kişinin yakalandığını duyurdu.

Avrupa'da 29 göçmen kaçakçısı yakalandı, System.String[]

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İspanyol ve Fransız güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da düzensiz göçü koordine eden bir organize suç örgütü mensubu 29 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamaya göre operasyon, Fransa'da durdurulan ve merkezi İspanya'da olan bir firmaya ait otobüste 22 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla başladı.

İspanyol ve Fransız güvenlik birimleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 26 şüpheliyi İspanya'da, 3 şüpheliyi de Fransa da gözaltına aldı.

Operasyonda, 33 bin avro para ve 200 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.

İspanya'daki koruma merkezlerinden kaçan ve ailesi olmayan çocukları hedef aldığı belirtilen zanlıların, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı da yaptığı vurgulandı.

Avrupa Birliği, İspanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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