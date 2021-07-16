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Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması - Son Dakika

Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması

16.07.2021 13:10

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli yüzücü Merve Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final yüzmek istiyor.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli yüzücü Merve Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final yüzmek istiyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada 400, 800 ve 1500 metre serbestte 3 altın madalya kazanan Merve Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 3 altın madalya hedefiyle gittiğini belirterek, "İstediğim gibi de sonuçlar aldım. Sadece 800 metre serbestte Avrupa gençler rekoru benim için de sürpriz oldu. Bu kadar iyi bir derece beklemiyorduk. 1500 metre serbest Avrupa gençler rekoru için aralık ayından beri çok yoğun bir antrenman temposuyla çalışıyoruz, dolayısıyla hedeflediğim bir sonuç aldım." diye konuştu.

Antrenörü Gjon Shyti ile yaklaşık 6 yıldır beraber çalıştıklarını vurgulayan Merve "Gerçekten çok yoğun bir antrenman tempomuz var ve bunu biz küçük yaştan beri yaptığımız için başarı da geliyor. Haftada 11 antrenmanımız oluyor, sabah 2 saat akşam 2 saat olmak üzere 6 gün çift antrenman yapıyoruz. Sabah saat 06.00'da suya giriyoruz, akşam saat 16.00'da tekrar suya giriyoruz. Günde yaklaşık 14 kilometreye yakın yüzüyoruz dolayısıyla çok ağır bir antrenman tempomuz var." ifadelerini kullandı.

Merve Tuncel, genç sporcular olarak Avrupa'da tarihi başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Şu an yüzdüğüm derecelerle dünya çapında ilk 10 derecenin arasındayım. Dolayısıyla yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için Tokyo Olimpiyatları'nda finale kalmak şu anki hedefim." şeklinde konuştu.

Erkan Yalçın: "48 ülke, 780 sporcu arasında ikinci sırayı başardılar"

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın da Merve Tuncel ve diğer milli yüzücülerin Türkiye'ye kazandırdığı tarihi başarılardan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Genç yüzücülerimiz, bugüne kadar Avrupa gençler oldu olalı tarihin en büyük başarısını elde ettiler, 15 madalya kazandılar. 48 ülke, 780 sporcu arasında ikinci sırayı başardılar. Önümüzde Rusya vardı 100 yıllık bir geleneği var, orada ikinci sırada bu şampiyonayı tamamladılar. Bayrağımızı göndere çektirdiler, İstiklal Marşı'mızı dinlettiler. Bundan daha büyük bir gurur yoktur. Biz burada vesileyiz, asıl bu işin emektarları bu çocuklardır, bunların aileleridir, antrenörleridir. Merve Tuncel'i de bütün sporcularımızı da tebrik ediyorum."

Yüzme Milli Takım Antrenörü Deniz Er Ayvacı da "Biz öncelikle Gjon Shyti hocamızın önderliğinde onun dediklerini, sistemini harfiyen uygulayarak, onun deneyiminden faydalanarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık, hem ona hem sporculara. Bugün insan inanamasa bile skorboardda o dereceleri görmek, bizim sporcularımızın o madalyaları aldığını görmek izlerken insanın gözünü dolduruyor gerçekten. Onun bir parçası olmak çok mutluluk vericiydi." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması
Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması
Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması
Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması

Altın Madalya, Milli, Yüzme, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da 3 altın madalya kazanan yüzücü Merve Tuncel'in hedefi, Tokyo Olimpiyatları'nda final yüzmek Açıklaması - Son Dakika


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