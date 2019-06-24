Son Dakika Haberleri: Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda
Son Dakika Dünya Haber

Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda

1 saat önce

Avrupa'da serin ve yer yer soğuk geçen haziran ayının ardından hava sıcaklarının hızlı bir yükselişle artacağı ve kimi yerlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.

Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda, System.String[]
Avrupa'da haziran ayında serin ve yer yer soğuk geçen günlerin ardından hava sıcaklarının ani şekilde yükseleceği ve kimi yerlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda yetkililer uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanları özellikle Orta ve Batı Avrupa ülkelerinde Atlas Okyanusu'nda meydana gelen yüksek basınç ve fırtına sebebiyle sıcaklıkların artacağını ve sıcak hava dalgasının ne kadar süreceğinin henüz tahmin edilemediğini belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:53 
haziran, avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:05:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da 38 dereceye varan aşırı sıcaklıklar kapıda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]