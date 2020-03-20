Avrupa'da 5 büyük ligin kaybı 4 milyar euro!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor dalı olan futbolun da en büyük ligleri geçen hafta kepenk kapattı. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük futbol liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Araştırmaya göre maç Günü, yayın ve ticari gelirden mahkum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı yaklaşık 4 milyar Euro olacak.



541 maçın durumu belirsiz



Dünyanın en büyük beş ligi ve UEFA organizasyonları belirli bir tarihe kadar maçları ertelese de liglerin tamamen iptali de gündemde… Şu ana kadar beş büyük ligde ve Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon Euro, Bundesliga'da 650-750 milyon Euro, Serie A'da 550-650 milyon euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.



'Sıkıntılı bir süreç geliyor'



Dünya ekonomisinin çıkmaza girdiğini belirten KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir kayıpları yaşacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Oyuncu maaşları, ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri var. Tabii kulüplerin salgınlar konusunda sigortası olup olmadığı da önem kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu konuda nasıl bir yol izlenecek. Bunların hepsi futbol dünyasının önümüzdeki günlerde en büyük sorunları olacak" ifadelerini kullandı.



