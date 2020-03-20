Avrupa'da 5 büyük ligin kaybı 4 milyar euro! - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa'da 5 büyük ligin kaybı 4 milyar euro! - Son Dakika Spor

Avrupa'da 5 büyük ligin kaybı 4 milyar euro!

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu.

Avrupa'da 5 büyük ligin kaybı 4 milyar euro!, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor dalı olan futbolun da en büyük ligleri geçen hafta kepenk kapattı. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük futbol liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Araştırmaya göre maç Günü, yayın ve ticari gelirden mahkum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı yaklaşık 4 milyar Euro olacak.


541 maçın durumu belirsiz


Dünyanın en büyük beş ligi ve UEFA organizasyonları belirli bir tarihe kadar maçları ertelese de liglerin tamamen iptali de gündemde… Şu ana kadar beş büyük ligde ve Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon Euro, Bundesliga'da 650-750 milyon Euro, Serie A'da 550-650 milyon euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.


'Sıkıntılı bir süreç geliyor'


Dünya ekonomisinin çıkmaza girdiğini belirten KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir kayıpları yaşacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Oyuncu maaşları, ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri var. Tabii kulüplerin salgınlar konusunda sigortası olup olmadığı da önem kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu konuda nasıl bir yol izlenecek. Bunların hepsi futbol dünyasının önümüzdeki günlerde en büyük sorunları olacak" ifadelerini kullandı.


Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:27 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro! Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!         
22:48
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı         
20:58
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor         
19:14
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek         
17:49
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu         
17:45
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması         
17:32
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi         
17:02
Bakan Albayrak, Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 14:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'da 5 büyük ligin kaybı 4 milyar euro! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]