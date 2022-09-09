ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Avrupa'da ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara oldu

Avrupa'da kilovatsaat başına meskende elektrik fiyatı ağustosta en yüksek 11,69 lira ile Londra'da oldu

Ağustos ayında elektrik fiyatları bir önceki aya göre en çok Atina'da arttı

(Zeynep Beyza Kılıç/Ankara) (Grafikli)

2- Sosyal konut projesi ve arsa destekleri dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu:

"Bu projelere biz de destek sağlayacağız"

" Türkiye'de ortalama konut maliyetinin yarısını arsa maliyetleri oluşturuyor. Düşük oranda tahsis edilen arsaların, konut maliyetlerini düşüreceğini düşünüyorum"

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

3- İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ocak-ağustosunda seyahat eden yolcu sayısı, 2021'nin aynı dönemine göre 25 milyon 5 bin 82 arttı

Geçen yılın aynı dönemine göre, İstanbul'dan 8 ayda uçan yolcu yaklaşık yüzde 70, icra edilen sefer sayısı ise yüzde 40 artış gösterdi

(Kenan Irtak/İstanbul)

4- Türk Kızılay "her evde bir ilk yardımcı" yetiştirilmesi çalışmasına hız verecek

Kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirmek için 2019 yılında 23 ilde başlatılan ve Kovid-19 sürecinde ara verilen eğitimlerin yeniden başlatılarak yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor

Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş:

"Katılımcı eğitimi dediğimiz 2 saatlik kısa eğitimlerle tüm halka ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için yaygın bir kampanya başlatacağız"

(Sefa Şahin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ECB'nin yoluna "sıkı" şekilde devam etmesi bekleniyor

Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler:

"ECB refinansman faiz oranını aralık ayında yüzde 2'ye çıkarabilir"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert:

"Önümüzdeki yılın başında mevduat faizinin yüzde 1,75'e yükseltmesini ancak bundan sonra görünür olacak resesyon nedeniyle faiz artırım sürecinin duraklatılmasını bekliyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Lavanta, görseliyle turizme, yağıyla ekonomiye katkı sağlıyor

Türkiye'de son yıllarda turistlerin uğrak yerleri haline gelen lavanta bahçeleri, gerçekleştirdikleri üretimle ülke ekonomisine yıllık ortalama 20 milyon lira katkıda bulunuyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılından bu yana yürütülen Lavanta Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, Isparta, Eskişehir, Adana, Ordu, Manisa, Bartın, Bursa, Afyon ve Edirne'deki orman köylülerine destek verilerek, üretimin artması sağlandı

(Enes Duran/Ankara)

7- Sudan Sağlık Bakanı İbrahim: "Sudan Türk ürünleri için iyi bir pazar konumunda"

"Türkiye'de sağlık alanında ve Sudan'a da ulaşan çok iyi çalışmalar var"

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Güreşte gözler Dünya Şampiyonası'nda olacak

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve 9 gün sürecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek

Avrupa şampiyonlarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına bu yıl Budapeşte'de ulaşan milli takım, başarısını Dünya Şampiyonası'nda sürdürmeye çalışacak

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak bir kez daha Türk güreş tarihine adını yazdıracak

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Grafikli)

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