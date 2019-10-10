Son Dakika Haberleri: Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için kişi başına düşen yatak sayısı en az Türkiye'de
Son Dakika Dünya Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için kişi başına düşen yatak sayısı en az Türkiye'de

Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için kişi başına düşen yatak sayısı en az Türkiye'de

1 saat önce

10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü. Eurostat verilerine göre Avrupa’da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için hastanelerde kişi başına düşen yatak sayısı en fazla Belçika’da, en az ise Türkiye’de.

Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için kişi başına düşen yatak sayısı en az Türkiye'de, System.String[]

10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü. Amaç, akıl ve ruh sağlığına dikkat çekmek. Uzmanlar, ruh sağlığı hastalıklarının, kişinin gerçekle ilişkilerini bozacak derecede ağır akıl hastalıklarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Ağır hastalıklar, tüm ruhsal sorunların ancak küçük bir oranını oluşturuyor.


Peki, Avrupa ülkelerinde akıl ve ruh sağlığı tedavisinde durum nedir? Hastanelerde kişi başına en çok ve en az yatak düşen ülke hangisi ? Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı 2017 verileri bu sorulara ışık tutuyor. Buna göre Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için hastanelerde kişi başına düşen yatak sayısı en fazla Belçika'da, en az ise Türkiye'de.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz
Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday Nihat Özdemir: "Alacağımız galibiyet ile Mehmetçiklerimize moral vereceğiz" Milli Takımdan antrenman öncesi net mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:33:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da akıl ve ruh sağlığı tedavisi için kişi başına düşen yatak sayısı en az Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]