Avrupa'da aradıkları şifayı Türkiye'de buluyorlar - Son Dakika
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Avrupa'da aradıkları şifayı Türkiye'de buluyorlar

6 saat önce

İsveç'te yaşayan Cafer Uygur ile röportaj İsveç'te yaşayan Barış Uçar ile röportaj STOCKHOLM - Avrupa ülkelerinde acil servislerde uzun bekleme süreleri, randevu almada yaşanan zorluklar, ameliyatlar için aylar sonrasına gün verilmesi, doktor eksikliği ve yanlış teşhisler gibi sebeplerden...

İsveç'te yaşayan Cafer Uygur ile röportaj

İsveç'te yaşayan Barış Uçar ile röportaj


STOCKHOLM - Avrupa ülkelerinde acil servislerde uzun bekleme süreleri, randevu almada yaşanan zorluklar, ameliyatlar için aylar sonrasına gün verilmesi, doktor eksikliği ve yanlış teşhisler gibi sebeplerden dolayı tedavi olmakta zorluk yaşanıyor. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalan Türkler ise Türkiye'ye gidip kısa sürede tedavi olup sağlıklarına kavuşuyor.

İsveç'te acil servislerde bekleme en önemli sorun

İsveç'te sağlık sisteminde son 10 yıldır yaşanan krizler çözülemezken, acil serviste bekleme süreleri ülkenin en önemli problemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Aftonbladet'in haberine göre, İsveç'te hastanelerin acil servislerinde bekleme süreleri 5 saati buluyor.

64 yaşındaki Cafer Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında karşı karşıya kaldığı zorluğu anlattı.

Midesinde bulunan bir tümörün senelerce tespit edilemediğini söyleyen Uygur, " Stockholm'de 4 sene gitmediğim hastane kalmadı, bir şey bulamadılar. Sadece bir doktor, 'Midende çok köpük var' demişti. Ankara'da gittiğim hastanede doktorlar midemde tümör olduğunu 2 günde tespit ettiler." dedi.

Sağlık sigortasının Ankara'daki hastaneye ödeme yapmayı kabul etmemesi üzerime ameliyat olmak üzere İsveç'e döndüğünü kaydeden Uygur, İsveçli doktorların ameliyat sırasının 6 ay ile 1 senede geleceğini söylediğini belirtti.

Uygur, bunun üzerine Ankara'ya gidip 2 günde ameliyat olduğunu ve sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

1,5 yıl yanlış tedavi gördü, Türkiye'de iki haftada şifa buldu

12 yıldır İsveç'in Helsingborg şehrinde yaşayan Barış Uçar, basit bir mide ülserinden dolayı 1,5 yıl yanlış tedavi gördüğünü söyledi. 2016'da midede oluşan sancının morfinle tedavi edilmeye çalışıldığını belirten Uçar, morfini bırakmasının ardından sancının artması üzerine bir gün acile gittiğini ancak 11 saat sıranın kendisine gelmesini beklediğini dile getirdi.

Doktorların böbreklerden şüphelendiğini ancak ultrasonda sorun tespit edilemeyince ertesi gün Türkiye'ye gittiğini kaydeden Uçar, şunları söyledi:

"Konya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındım. Endoskopiyle mideme baktılar ve ülserin çok büyüdüğünü tespit ettiler. Bana verilen morfinin iki mide zarını deldiğini, son zarın da delinmek üzere olduğunu ve mide kanaması geçirmek üzere olduğumu bildirdiler. Türkiye'deki doktor, bir antibiyotik ve şurupla beni 2 haftada tedavi etti. Doktorun raporunu İsveççe ve İngilizceye çevirdim ve bana morfin veren profesöre götürdüm. Profesör, 'İyi ki Türkiye'ye gitmişsin' dedi."

Avrupa'da aradıkları şifayı Türkiye'de buluyorlar

Türkiye, Avrupa, İsveç, Uygur, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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