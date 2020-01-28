Avrupa'da aradıkları şifayı Türkiye'de buluyorlar - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Avrupa'da aradıkları şifayı Türkiye'de buluyorlar - Son Dakika

Avrupa'da aradıkları şifayı Türkiye'de buluyorlar

6 saat önce

Danimarka'da yaşayan Selçuk Bayrak ile röportaj KOPENHAG - Avrupa ülkelerinde acil servislerde uzun bekleme süreleri, randevu almada yaşanan zorluklar, ameliyatlar için aylar sonrasına gün verilmesi, doktor eksikliği ve yanlış teşhisler gibi sebeplerden dolayı tedavi olmakta zorluk yaşanıyor.

Danimarka'da yaşayan Selçuk Bayrak ile röportaj


KOPENHAG - Avrupa ülkelerinde acil servislerde uzun bekleme süreleri, randevu almada yaşanan zorluklar, ameliyatlar için aylar sonrasına gün verilmesi, doktor eksikliği ve yanlış teşhisler gibi sebeplerden dolayı tedavi olmakta zorluk yaşanıyor. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalan Türkler ise Türkiye'ye gidip kısa sürede tedavi olup sağlıklarına kavuşuyor.

Danimarka'da doktor açığı

Danimarka'da bir yandan hekim sayısı azalırken, bir yandan da artan nüfusla hasta sayısı artıyor. Ülkedeki Pratisyen Hekimler Derneğinin istatistiklerine göre, pratisyen hekimlerin yüzde 25'inden fazlası 60 yaş ya da üzerinde.

Pratisyen hekimlerin yüzde 70'inin yeni hasta kabul etmediği ülkede, her 10 bin hastaya yaklaşık 6 hekim düşüyor.

Danimarka'da 1971'den bu yana yaşayan Selçuk Bayrak da çareyi Türkiye'de bulan hastalardan. 57 yaşındaki Bayrak, kalbindeki sorun için hastaneye gittiğini, 3 farklı hastaneden 3 farklı tedavi cevabı aldığını anlattı.

Doktorların kendisini hapla tedavi etmeye çalıştığını ancak rahatsızlığının artması üzerine Türkiye'ye gittiğini söyleyen Bayrak, "Türkiye'de 15 günde çareyi buldular. 3 damar tıkalıymış, hatta bir tanesi iki yerden tıkalıymış. Zaten o damarla benim nasıl yaşadığıma doktorlar da şaşırdı. Anjiyo yaptılar ve bunları görünce de acilen stent taktılar." diye konuştu.

Bayrak, Türkiye'de yapılan tedavisinin ardından kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Avrupa'da aradıkları şifayı Türkiye'de buluyorlar

Danimarka, Türkiye, Selçuk, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:37 Kaynak: AA
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