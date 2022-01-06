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Avrupa'da artan Covid-19 vakaları sonrasında önlemler artıyor - Son Dakika

Avrupa'da artan Covid-19 vakaları sonrasında önlemler artıyor

06.01.2022 14:07
Avrupa'da artan Covid-19 vakaları sonrasında önlemler artıyor

Avrupa'da Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla uygulamaya girecek yeni önlemler arasında, maske zorunluluğu ve kapalı alanlarda yemek yeme yasağı bulunuyor.

Avrupa'da Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla uygulamaya girecek yeni önlemler arasında, maske zorunluluğu ve kapalı alanlarda yemek yeme yasağı bulunuyor.

Avrupa'da artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu karşısında hükümetler yeni önlemler alarak virüsün yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. Avrupa genelinde uluslararası seyahatlerde uygulanan kısıtlamalar devam ederken, bazı ülkeler yerel seyahatlerde de bir takım önlemler almaya başladı.

FRANSA VE İSVİÇRE TOPLU ALANLARDA YEMEK YEMEYİ KISITLIYOR

Fransa Başbakanı Jean Castex, 27 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında, 3 Ocak'tan itibaren toplu taşıma araçlarında, şehirlerarası uzun tren yolculuklarında, tiyatro ve sinema salonları gibi kapalı alanlarda yeme-içme faaliyetlerinin tavsiye edilmediğini ve bu nedenle de belirli alanlarda yemek ve içecek satışının yasaklanacağını duyurdu.

Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi (SNCF) internet sitesinde yayınladığı bilgilendirme yazısında, toplu taşıma araçlarında maske takmanın zorunlu olduğunu ve yolcuların aşı ve enfeksiyon durumlarını kanıtlayabildikleri elektronik kodlu sağlık pasaportlarını da seyahat ederken yanlarında bulundurmaları gerektiğini duyurdu. Yolculara belirtilen şartlara uymadıkları taktirde, her iki durumda da 135 Euro para cezası uygulanıyor.

Önlemlerin arttırıldığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamalarda, "Covid-19 aşısı olmayan kişileri rahatsız etmek istediğini" söyleyerek, önlemlerin daha da sıkılaştırılabileceğinin sinyalini vermişti.

İSVİÇRE'DEN COVİD-19'A KARŞI YENİ ÖNLEMLER

İsviçre Federal Demiryolları (SBB) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 yayılımını engellemek amacıyla trenlerde maske takılması, sosyal mesafenin korunması, yolculuk için kalabalık saatlerin tercih edilmemesi, tren biletlerinin elektronik ortamlardan alınması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, koltuklar arasında boşluk bırakılması ve yemek yemekten kaçınılması gerektiği ifade edildi.

İsviçre'deki uygulanan en güncel kurallara göre ise, yurtdışından seyahat edecek yolculardan negatif Covid-19 testi göstermesi zorunlu tutuluyor. Yolcuların, Federal Ofis Halk Sağlığı Ofisi (FOPH) tarafından sunulan giriş formuna sahip olmaları, en geç 72 saat önce yapılmış PCR testi veya en fazla 24 saat içinde negatif sonuçlanmış antijen testi almaları gerekiyor.

AB'DE COVİD-19 AŞI PASAPORTLARI ONAYLADI

Avrupa Komisyonu, 21 Aralık'ta Avrupa Birliği (AB) üye devletleri arasındaki seyahatler için 1 Şubat 2022'den itibaren uygulamaya başlanmak üzere, elektronik Covid-19 aşı sertifikası uygulanmasını kabul etti. Yapılan açıklamada, elektronik aşı sertifikası uygulaması ile AB vatandaşlarının diğer AB üyesi ülkeler arasındaki dolaşım haklarına ilişkin durumlarının netlik kazanacağı belirtildi.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Avrupa Birliği, Koronavirüs, İsviçre, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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