Avrupa'da Aşırı Sağ, Yiyecek Yardımı Bile Yaparak Yandaş Arıyor

KENDİSİNİ DE eski bir neonazi destekçisi olan şimdi ise İslamofobik ve ırkçı 'aşırı sağ' tehlikesine karşı insanları bilinçlendirmek ve onlara yardımcı olmak üzere kurulmuş Küçük Adımlar (Small Steps) hareketinin liderliğini yürüten Nigel Bromage, aşırı sağcıların artık sadece çalışan kesimden ibaret olmadığını, bu hareketi destekleyen kesimlerin genişlediğine dikkati çekti. İngiliz gazetesi The Independent
'e konuşan Bromage, İngiltere
'deki aşırı sağcıların faaliyetleri ve onlara destek olan kesimlerdeki değişim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Aşırı sağ artık sadece sokağın ve çalışan kesimin hareketi değil" ifadesini kullanan Bromage, bu grupların artan terör olayları, silahlı saldırılar ve Brexit karşısında halkın endişelerini istismar ettiğini söyledi.
OĞLUNUZ YA DA KIZINIZ DA KATILABİLİR
Bir zamanlar sokak hareketi olarak anılan İngiliz Savunma Birliği (EDL) gibi aşırı sağcı ve İslamofobik grupların daha geniş kitleye yayıldığını aktaran Bromage, "Aşırı sağcılar daha çok orta kesim öğrencileri ve profesyonelleri hedef alıyor. Biz, orta kesime mensup insanlardan gelen yardım taleplerinde artış olduğunu gördük. Onlar genelde iyi eğitimli, kolej veya üniversite mezunu. Bu insanlar çoğunlukla internet üzerinden aşırı sağcılara dahil oluyor. Daha önemlisi, herhangi birinin oğlu ya da kızı bu harekete katılabilir" dedi.
AVRUPA'DAN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORLAR Bromage, yakın zamanda EDL'nin yanı sıra Önce Britanya
(First Britain), Kimlikçilik Hareketi (Generation Identity) gibi aşırı sağ gruplarla teması olmuş insanlarla çalıştığını belirterek Kimlikçilik Hareketinin üyelik yaşını 18-30 arasında sınırladığını ve üniversiteli gençler arasında daha etkin olduklarına işaret etti. Kimlikçilik Hareketinin evsizlere yiyecek yardımı dahi yaptığına dikkati çeken Bromage, "Kimlikçilik Hareketi şiddeti savunmasa da etnik milliyetçiliği yaymaya çalışıyor. Onlar, beyaz olmayanların tehlike arz ettiği gerekçesiyle Avrupa
'dan gönderilmesi fikrini savunuyor" ifadesini kullandı. Bromage, Avrupa'daki popülist aşırı sağcı grupların birçoğunun, "öfkeli" veya "bir konuda endişeli" insanları yanlarına çekmeye çalıştığını sözlerine ekledi.