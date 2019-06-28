Avrupa'da aşırı sıcaklar can alıyor
1 saat önce
Sıcak havadan dolayı İtalya'da 3, İspanya'da 2 kişi ölürken, Fransa'da da sıcaktan bunalarak havuzlara akın edenlerden 4'ü boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:13
Sıcak havadan dolayı İtalya
'da 3, İspanya
'da 2 kişi ölürken, Fransa
'da da sıcaktan bunalarak havuzlara akın edenlerden 4'ü boğuldu.
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