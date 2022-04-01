Avrupa'da bazı ülkeler nisana kar yağışı ile girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da bazı ülkeler nisana kar yağışı ile girdi

01.04.2022 12:32
Avrupa'da bazı ülkeler nisana kar yağışı ile girdi

Avrupa'da bazı ülkeler nisana karla girdi.

Avrupa'da bazı ülkeler nisana karla girdi. Belçika, Almanya, Hollanda ve İspanya'da meteoroloji, hava muhalefeti nedeniyle uyarılar yayınladı.

Haftalardır bahar havasının hakim olduğu Belçika, bu sabaha beyaz manzaralar ile uyandı. Meteoroloji bazı bölgelerde fırtına nedeniyle sarı alarm verdi, kar yağışının süreceğini bildirdi.

Hollanda ise iki gündür kar yağışının etkisi altında. Özellikle Lahey, Amsterdam ve Utrecht gibi büyükşehirlerin çevresindeki otoyollarda kilometrelerce trafik oluştu. Veluwe ve Nijmegen yakınlarındaki tepeciklere 10 santimetreden fazla kar yağarken, sekiz il için sarı kodlu alarm verildi.

Almanya'da da nisanın ilk günü hem ülkenin yüksek kesimlerine hem de batıdaki Vestfalya bölgesine kar yağdı. Vestfalya bölgesinde A2 otoyolu boyunca karla mücadele araçları faaliyette bulundu. Baden-Württemberg eyaletinde Schwarzwald ve Schwaebische Alp bölgelerinde de kar yağdığı, Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde de gün içinde kar yağışının beklendiği aktarıldı.

İsviçre'de hafta başından bu yana etkili olan soğuk, bugün ülkenin bazı bölgelerine kar getirdi. Cenevre Gölü etrafındaki dağlık alanlar ve şehirlerde sabah saatlerinde hafif kar yağışları görüldü.

İspanya ise nisana son 20 yılın en düşük hava sıcaklıklarıyla girdi. Meteoroloji Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ülkenin kuzey bölgelerinde kar yağışı, geri kalan bölgelerde de fırtına ve soğuk hava etkili oluyor. Ciril Fırtınası'nın etkisinde ve mevsim normallerinin 5-10 derece altında olan hava koşullarının 3 Nisan'a kadar süreceği bildirildi. Yetkililer kuzeyde kar, diğer bölgelerde buzlanma nedeniyle halkı uyarırken, Akdeniz kıyılarındaki deniz seferlerinde de aksamalar olacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor BioNTech, geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı BioNTech, geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı

Meteoroloji, Fırtına, Almanya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da bazı ülkeler nisana kar yağışı ile girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da bazı ülkeler nisana kar yağışı ile girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement