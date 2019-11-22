Avrupa'da beklenen ortalama çalışma ömrünün en düşük olduğu ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "seçim kaybetsem de yokum" diyerek emeklilik yaşının erkene çekilmesine yönelik tartışmalara şimdilik noktayı koydu.



Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri arasında en erken emeklilik yaşına sahip ülke konumunda. Avrupa'da ömrü boyunca beklenen ortalama çalışma süresinin en düşük olduğu ülke Türkiye çıktı. Avrupa Birliği'nde ortalama çalışma ömrü 36 yıl iken Türkiye'de 29 sene oldu. Öte yandan 2008'de emeklilik yaşının yükselmesinden sonra beklenen ortalama çalışma süresinde ciddi artış dikkat çekiyor.