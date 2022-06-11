Avrupa'da benzinli ve dizel araçların yasaklanacağı tarih açıklandı

İçten yanmalı motorların yasaklanması uzun süredir dünya gündemini meşgul ediyor. Avrupa Birliği Parlamentosunda yapılan yeni bir oylama sonucunda içten yanmalı motorların yasaklanması için tarih verildi. Peki yasaklama Türkiye'de de uygulanacak mı?

Avrupa, içten yanmalı motor satışını 2035'te bırakacak

Avrupa Birliği Parlamentosunda geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen oylama, içten yanmalı motorların satışını 2035 yılına kadar bitirmek istiyor. Avrupalı temsilciler her ne kadar somut adım atacaklarını söylese de, otomobil üreticileri bu tarihten memnun olmadı.

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Avrupa'daki benzinli ve dizel araç yasağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hollanda Milletvekili Jan Huitema, elektrikli otomobillere geçiş sürecine de değindi. Avrupa'nın 2030 yılına kadar 25 giga fabrika kurmak istediğini dile getirdi.

Avrupa Parlamentosunda tartışma konusu haline gelen "Sıfır Emisyonlu Karayolu Hareketliliği" programının detayları nihayet belli oldu. 2030 yılına kadar otomobiller için yüzde 55, kamyonet sınıfı için ise yüzde 50 oranında emisyon azaltma hedefi belirlendi.

"Sıfır emisyonlu araba satın almak ve kullanmak tüketiciler için daha ucuz hale gelecek. Avrupa Parlamentosu'nun 2030 hedeflerinin iddialı bir revizyonunu desteklemesinden ve 2035 için yüzde 100 hedefini desteklemesinden heyecan duyuyorum."

İçten yanmalı motoru terk eden Avrupa, yüzünü tamamen EV dünyasına çevirmek istiyor. Avrupa'nın lityum iyon pil kapasitesi konusunda Çin'den sonraki en hızlı büyüyen bölge olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

2019 yılında yayınlanan bir rapor, Avrupa'daki karayollarındaki araçların yüzde 67'nin dizel, yüzde 25'nin benzinli olduğunu ortaya koymuştu. 2020 yılındaki bir araştırmada ise elektrikli araçların oranının sadece yüzde 11 olduğu belirtilmişti.

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