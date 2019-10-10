Son Dakika Haberleri: Avrupa'da bin 200 noktaya adı verilen Sivaslı
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Avrupa'da bin 200 noktaya adı verilen Sivaslı

1 saat önce

Hristiyanlığın en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen, Avrupa'da bin 200 Kiliseye adı verilen Sivaslı Aziz Vlas'ın Sivas'taki mezarı inanç turizmine kazandırılacak.

Avrupa'da bin 200 noktaya adı verilen Sivaslı, System.String[]

Hristiyanlığın en önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen, Avrupa'da bin 200 Kiliseye adı verilen Sivaslı Aziz Vlas'ın Sivas'taki mezarı inanç turizmine kazandırılacak.


Hristiyanlık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas'ın Sivas'ta Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan bugün mezarın bulunduğu alanda inceleme yaparak basın mensuplarına bilgi verdi. Ayhan yaptığı açıklamada, "Sivas'ın 4 bin yıldan fazla tarihi vardır, geçmişi vardır. Bununda izlerini görebiliyoruz. Tabi geçmişin, özellikle Roma döneminde Bizans döneminin de izlerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Aziz Vlas olarak bilinen bir mezarın başındayız. Bununla ilgili çok yoğun araştırmalar, söylemler, hak tarafından bilinen bazı hususlar da söz konusu. Bunun üzerine ekibimiz ile beraber bir de yerinde tespit yapalım dedik. Yapılan çalışmaları derleyip toparlayıp yeni dönemde ne yapabiliriz bunun üzerine bir istişare yapalım dedik. Aziz Vlas ismi Hristiyanlık için çok önemli bir yer tutmaktadır. İsmine kiliseler yapılan Azizlik sıfatını alması hesabiyle de Hristiyanlık aleminde de önemli mevki işgal etmektedir. Bu ilimizde yaşamış, burada vefat etmiş ve öldürülmüş öyle de bilinmektedir. Ama halk arasında buna farklı manalar verilerek de günümüze kadar gelmiş. Bunu inanç turizme nasıl kazandırırız bunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz." dedi


MS 280 ile 283 yılları arasında Sivas'ta doğduğu tahmin edilen Sbasteli Vlas (Aziz Vlas) Sivas piskoposu iken inançlarından vazgeçmediği için 316 yılında Romalılar tarafından işkence yapılarak öldürülmüştü. Aziz Vlas'ın bir çoğu Fransa'da olmak üzere bin 200'e yakın kilisede ismi yaşatılıyor. - SİVAS

Salih Ayhan, Avrupa, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
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