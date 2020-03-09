Avrupa'da bir Oltulu 'Can Erzurum' diyecek - Son Dakika
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Avrupa'da bir Oltulu 'Can Erzurum' diyecek

6 saat önce

Almanya'nın Berlin Şehrinde bir tv kanalında Yalçın Akbulut show programı yapan Oltulu ses sanatçısı Yalçın Akbulut, Can Erzurum parçasına klip çekmek için memleketi Oltu'ya geldi.

Avrupa'da bir Oltulu 'Can Erzurum' diyecek, System.String[]

Almanya'nın Berlin Şehrinde bir tv kanalında Yalçın Akbulut show programı yapan Oltulu ses sanatçısı Yalçın Akbulut, Can Erzurum parçasına klip çekmek için memleketi Oltu'ya geldi.


Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinden Erkan Nas ve ekibi Oltu'nun Nügürcük köyünde dünyaya gelen Akbulut, klip çekimlerine köyünde başlayıp Oltu Narman ve Erzurum'da tarihi ve doğa güzelliği olan mekanlarda görüntüleri kaydettiler.


Yönetmen Erkan Nas, "Yalçın Akbulut'un klibi çok zorlu ve bir o kadarda güzel çekimler yaptık ama klip yayınlandığında izleyiciler büyük keyif alacağına inanıyorum" dedi.


Avrupa'da yaşayan Akbulut, "Memleketimizden güzel hiçbir yer yok ben güzel memleketimizde klibimi çekmekten son derece mutluyum Yönetmenimiz Erkan Nas hocamızın profesyonel çalışmaları ile çok güzel bir klip ortaya çıktı. Şöhret ve ünlü olmak gibi kaygılarım yoktur, yaptığım müziğin sadece profesyonel ve kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Şöhret adına kendi kurallarımın dışına çıkmam" dedi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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