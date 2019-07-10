Son Dakika Haberleri: Avrupa'da bir zamanların en büyük göçmen merkezi kapanıyor
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Avrupa'da bir zamanların en büyük göçmen merkezi kapanıyor

21 dakika önce

BİR Amerikan banliyösünü andıran eski ABD ordusu yerleşim bölgesi olan bu kabul merkezi, erişimi engelleyen İtalyan birlikleri tarafından korunuyor.

Avrupa'da bir zamanların en büyük göçmen merkezi kapanıyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
BİR Amerikan banliyösünü andıran eski ABD ordusu yerleşim bölgesi olan bu kabul merkezi, erişimi engelleyen İtalyan birlikleri tarafından korunuyor. Göçmen merkezinde 2014 yılında 4 bin 10 kişi yaşıyordu. Bölgede yaşayan nüfus zamanla giderek azaldı. Göçmen karşıtı Salvini ve popülist Beş Yıldız Hareketi geçen yıl Haziran ayında iktidara geldiğinde merkezde 2 bin 500 kişi yaşıyordu. ABD Deniz Hava İstasyonu Sigonella'da görev yapan personelin ailelerinin yaşadığı zamanı hatırlatan merkezin sarı ve pembe renklere sahip 400 evi düzenli sıralarla uzanıyor. Ancak ABD ordusu 2010 yılında evleri kiralamaktan vazgeçti, evler göçmen kabul merkezi haline geldi ve buraya göçmenler geldi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:57 
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