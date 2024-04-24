Bitcoin Ödeme Platformu Strike, Avrupa Pazarına Giriş Yaptı

Kripto

Bitcoin ödeme platformu Strike, Avrupa pazarına giriş yaparak bölgedeki kullanıcılara Bitcoin alım-satımı ve yerel para birimi ile ödeme yapma imkânı sundu. SEPA aracılığıyla ücretsiz Avro yatırma işlemleri sunan uygulama, Avrupalı kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde kripto para işlemleri yapmalarını sağlıyor.

Avrupa, Strike ile Kripto Para Dünyasına Adımını Attı

Bitcoin ve Lightning Network odaklı popüler ödeme platformu Strike, Avrupa'daki faaliyetlerini resmi olarak başlattığını duyurdu. Avrupa'daki bireyler ve işletmeler artık platform üzerinden Bitcoin (BTC) alıp satmanın, transfer ve çekim işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra yerel para birimi ile ödemeler yapabilmenin keyfini sürebilecekler.

Avrupalı kullanıcıların uzun süredir Strike'a "Avrupa'da ne zaman kullanılacak?" diye sorular sorduğunu belirten şirketin CEO'su Jack Mallers, Avrupa lansmanının "artık gerçekleştiğini" bildirdi.

iOS ve Android cihazlar için sunulan uygulama, Avrupalı kullanıcılara banka hesapları üzerinden SEPA aracılığıyla Avro yatırma işlemleri yapma olanağı tanıyor. Böylece kullanıcılar, desteklenen bölgelerde anında Bitcoin alışverişi yapabilecek, düzenli alımlar planlayabilecekler. Tek Avro Ödeme Alanı (SEPA), Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Avro cinsinden yapılan banka transferlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Strike'ın sunduğu diğer bir yenilik ise kullanıcıların Bitcoin'lerini satabilmeleri, banka hesaplarına aktarabilmeleri ya da kendi güvenli cüzdanlarına transfer edebilmeleri şeklinde aktarılıyor. Bununla birlikte uygulamayla, Bitcoin ve Lightning Network üzerinden sınırsız ödeme imkânı da bulunuyor. Firma, kullanıcıların yüksek ücretli ve yoğun dönemlerde Blockchain üzerinde ücretsiz para çekme işlemleri yapabilmelerini sağlıyor, ancak bu işlemler yaklaşık 24 saatlik bir onay süresi gerektiriyor.

Lightning Network ise Bitcoin blok zinciri üzerinde çalışan ve çift yönlü ödeme kanalları oluşturarak mikro ödemelerin hızlı ve düşük maliyetle yapılmasına olanak tanıyan bir teknoloji olarak ifade edilebilir. Strike kullanıcıları, ödeme alma sürecini basitleştiren ve e-posta benzeri bir format olan "kullaniciadi@strike.me" şeklinde Lightning adresini kullanıyorlar. Bu sayede kullanıcılar ödemelerini Bitcoin veya Avro olarak alabiliyor, bu miktarlar otomatik olarak dönüştürebiliyor.

Son olarak Strike CEO Mallers, "Bitcoin teknolojisi, global iş birliği ve adaptasyon ile benzersiz para politikaları sayesinde küresel finans düzenini yeniden şekillendiriyor." ifadesini kullandı.