Son Dakika Haberleri: Avrupa'da çalıntı lüks araçları satan çete çökertildi
Son Dakika Güncel Avrupa'da çalıntı lüks araçları satan çete çökertildi

Avrupa'da çalıntı lüks araçları satan çete çökertildi

7 saat önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatınca (EUROPOL) Avrupa genelinde çalıntı lüks otomobilleri sahte evrakla Polonya'da satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Avrupa'da çalıntı lüks araçları satan çete çökertildi, System.String[]

Avrupa Birliği Polis Teşkilatınca (EUROPOL) Avrupa genelinde çalıntı lüks otomobilleri sahte evrakla Polonya'da satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişinin tutuklandığı bildirildi.

EUROPOL'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında Polonya polisi tarafından İsveç'ten getirildiği anlaşılan çalıntı bir aracın ele geçirilmesiyle başlayan operasyon kapsamında Avrupa'da birçok ülkede lüks araç hırsızlığı yapan çete çökertildi.

Operasyonda çalıntı araçların satışından elde edildiği öngörülen 280 bin avro ve çalıntı kaydı bulunan 5 ara ele geçirildi.

Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirerek satan çete üyeleri plaka, GPS ve diğer elektronik aksamları söktükten sonra parçalayarak sattı.


Örgüt üyesi 9 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın genişlemesiyle daha fazla aracın ve paranın ele geçirilmesinin beklendiği belirtildi.

Avrupa Birliği, Polonya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip
Beşiktaş, Braga'ya 3-1 yenildi! Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu! Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:39:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da çalıntı lüks araçları satan çete çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]