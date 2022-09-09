Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı - Son Dakika
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Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı

09.09.2022 11:17

Avrupa'da gezerek çektiği YouTube videolarıyla tanınan fenomen Mesut Can Eray'ın bir sokak röportajı esnasında genç kızın dekoltesini işaret ederek "Abdest bozuyorsun" şeklindeki sözleri büyük tepki topladı. Viyana polisi olayla hakkında soruşturma başlattı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çektiği videolar ve özellikle cinsellikle ilgili sorularıyla tanınan fenomen Mesut Can Eray'ın yaptığı bir sokak röportajında genç bir kadının giyimine yönelik sözleri gündem oldu. Çok sayıda kişi Eray'a tepki gösterdi.

"BÖYLE ABDESTİ KAÇIRIYORSUN"

Eray, Viyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Genç kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve Eray'a gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti. Viyana polisi, videoyu paylaşan bir hesaba yanıt verdi ve konuyla ilgili harekete geçtiklerini söyledi. Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi." denildi.

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SON DAKİKA: Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı - Son Dakika
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