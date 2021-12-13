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Avrupa'da cinayetlerde son yıllarda artış görüldü - Son Dakika

Avrupa'da cinayetlerde son yıllarda artış görüldü

13.12.2021 19:41
Avrupa'da cinayetlerde son yıllarda artış görüldü

Avrupa ülkelerinin çoğunda cinayet oranlarında uzun yıllar düşüş kaydedildikten sonra özellikle 2015'ten sonra artış görüldüğü bildirildi.

Avrupa ülkelerinin çoğunda cinayet oranlarında uzun yıllar düşüş kaydedildikten sonra özellikle 2015'ten sonra artış görüldüğü bildirildi.

Avrupa genelinde silahlar ve silahla işlenen cinayetler üzerine 6 Avrupa ülkesinden üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü "Project Target" adlı araştırmaya göre, 2000 yılından 2012 yılına kadar Avrupa genelinde cinayet oranları azaldı.

Her 100 bin kişiye düşen cinayet sayılarının kriter olarak belirlendiği oranlara bakıldığında, bu zaman diliminde birçok ülkede cinayet oranlarında düşüş görüldü.

Örneğin, şu anda çoğu ülkede 100 bin kişide 2'nin altında olan cinayet oranları 2012'ye kadar Estonya'da yüzde 80, Çekya'da yüzde 68, Letonya'da yüzde 66, Polonya'da yüzde 64, Kosova'da yüzde 63, Bulgaristan'da yüzde 62, Hırvatistan ve İspanya'da yüzde 57, Sırbistan ve Litvanya'da yüzde 50, Belçika ve Finlandiya'da yüzde 48, Portekiz'de yüzde 47, Slovakya'da yüzde 46 düştü.

Yalnızca iki ülkede artışın görüldüğü, bunların yüzde 5 ile Macaristan, yüzde 25 ile Karadağ olduğu belirtildi.

2012'den 2015'e kadar çoğu Avrupa ülkesinde cinayet oranları genel olarak stabil seyretti. Ancak 2015'ten itibaren cinayet oranları birçok Avrupa ülkesinde artmaya başladı.

Örnek olarak Macaristan'da 2013'te 100 binde 1,6 olan cinayet oranı 2017'de 2,5'e yükseldi. Macaristan'dan 2017'den sonra yeterli veri elde edilemediği bildirildi.

Danimarka'da cinayet oranı 2005'te 100 binde 0,5'e inerken 2015'te 1,1 oldu. Avusturya'da 2009'da 0,6'ya gerileyen oran, 2008'de 1'e çıktı.

Almanya'da 2015'te 0,8 olan oran bir yıl içinde 1,2'ye yükseldi. İngiltere'de 2014'e kadar düşen ve 0,9'a gerileyen cinayet oranı daha sonra artışa geçti ve 2018'de 1,2 oldu.

Yunanistan'da ise cinayet oranları 2017'ye kadar gerileyerek 100 binde 0,7'ye düştü ancak iki yıl sonra 1'e yükseldi.

Cinayetlerde ateşli silah kullanımı ise ülkelere göre farklılık gösterdi. Kuzey Makedonya, Kıbrıs Rum kesimi, Karadağ, Arnavutluk ve Malta'da cinayetlerin yarısından çoğunda ateşli silah kullanıldı.

İtalya, Lüksemburg, Bosna Hersek, Portekiz, Avusturya, Hollanda, Sırbistan, İsveç ve Hırvatistan'da cinayetlerin yüzde 20 ila 40'ı ateşli silahlarla işlendi.

Hırvatistan, Sırbistan, Portekiz, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da cinayetlerde son yıllarda artış görüldü - Son Dakika


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