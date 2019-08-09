Avrupa'da çocuklardaki astım vakalarının üçte birinin sebebi hava kirliliği
1 saat önce
Avrupa’da çocuklarda görülen astım (nefes darlığı) vakalarının yüzde 33’ünün kaynağı hava kirliliği. Bu sonuç Avrupa’da 18 ülkede yapılan bilimsel araştırmada ortaya çıktı.
Avrupa
'da çocuklarda görülen astım (nefes darlığı) vakalarının yüzde 33'ünün kaynağı hava kirliliği. Bu sonuç Avrupa'da 18 ülkede yapılan bilimsel araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada 600 bin çocuk astımı vakası incelenirken bunların üçte birinde hastalığa havadaki kirletici maddelerin neden olduğu sonucuna varıldı. Araştırma Dünya Sağlık Örgütü
'nün (WHO) mevcut azot dioksit (NO2) kılavuzunun çocuklar için yeterli koruma sağlamadığına işaret ediyor. Barselona
Küresel Sağlık Enstitüsü'nün liderlik ettiği ve 7 bilim insanının katıldığı araştırmanın sonuçları European Respiratory Journal dergisinde yayımlandı. Makaleye
göre, kum tanesinden bile küçük olan ve hava kirliliğine neden olan PM2.5 adlı küçük partiküllere ilişkin WHO'nun tavsiyelerine uyulsa Avrupa'da çocuklardaki yeni astım faaliyetlerinin yüzde 11'i önlenebilir. Daha da önemli ise eğer Avrupa ülkeleri literatürdeki en düşük hava kirlilik oranını sağlayabilirse Avrupa'da çocuklardaki yeni astım vakalarının yüzde 33'ünün önüne geçilebilir.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:44
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