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Avrupa'da Covid-19'dan en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
6 saat önce
Belçika sağlık bakanlığı tarafından yapılan günlük basın toplantısında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan günlük basın toplantısında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bu durum Avrupa'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle kaydedilen en genç ölüm olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz günlerde Fransa'da 16 yaşındaki bir genç kız ve Portekiz'de 14 yaşındaki bir genç salgından dolayı yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:59
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