- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika

- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

10.12.2020 15:57

- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor Dünya genelinde tüm hızıyla yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) Avrupa'yı etkisi altına aldı.

- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

MANCHESTER - Dünya genelinde tüm hızıyla yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) Avrupa'yı etkisi altına aldı. En fazla ölüm ve vakaların görüldüğü Avrupa'da bilanço giderek artırıyor.

Dünyada toplam 69 milyondan fazla kişiye bulaşarak küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam eden korona virüs (Covid-19) Avrupa'da etkisini hızla arttırmaya devam ediyor. Covid-19 nedeniyle en yüksek vakaların ve can kayıplarının kayda geçtiği Avrupa'da bilanço giderek artıyor. Toplamda 18 milyon 961 bin vaka ile dünyadaki en yüksek vaka sayısına sahip olan Avrupa'da toplam can kaybı 437 bine ulaştı. İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya Avrupa'daki en yüksek ölüm ve vaka sayısı kaydedilen ülkelerin başında geliyor.

Avrupa'da en yüksek vaka sayısı Fransa'da

Fransa toplam 2 milyon 324 bin 216 pozitif vaka sayısı ile Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü ülke olurken, 2. sırada 1 milyon 770 bin 149 vaka ile İtalya, 3. sırada 1 milyon 766 bin 819 vaka ile İngiltere yer aldı. Bu üç ülkenin yanı sıra, toplamda 1 milyon 725 bin 473 pozitif vakanın kayda geçtiği ve Covid-19 kaynaklı can kaybının 47 bin 19 ulaştığı İspanya, Avrupa'da korona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

En yüksek can kaybı İngiltere'de

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 62 bin 566 can kaybının kaydedilmesinin ardından Avrupa'da en yüksek ölüm sayısına ulaşılırken, İtalya 61 bin 739 can kaybı ile 2. sırada yer alıyor. İtalya'nın hemen arkasından ise 56 bin 648 can kaybı ile Fransa 3. sırada bulunuyor. Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının en yüksek olduğu diğer ülkeler ise 47 bin 19 ölü ile İspanya, 21 bin 630 ölü ile Polonya ve 20 bin 762 ölü ile Almanya olarak tespit edildi.

Korona virüse karşı önlem olarak geliştirilen aşılar birçok Avrupa ülkesi tarafından milyonlarca doz sipariş edildi. İngiltere'de Salı günü toplamda 40 milyon dozu sipariş edilen ve etkililiği yüzde 90 olduğu belirtilen Pfizer ve BioNTech'in aşıların kitlesel kullanımına başlandı. Öncelikle 80 yaş üstü kişilerin ve sağlık çalışanlarının aşılanacağı İngiltere'de alerji geçmişi olan kişilerde aşının etkisi olarak alerjik reaksiyonlar bulunabileceği belirtildi. Öte yandan Oxford Üniversitesi ve Astra Zeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği aşının yaygın kullanımı için bu yıl bitmeden onaya sunulması bekleniyor. Avrupa'da korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa'da toplamda 200 milyon doz sipariş edilen aşının ücretsiz olacağı ve Aralık sonu 2021 Ocak ayı başından itibaren başlanacağı duyuruldu. Öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak olan aşılamada, Şubat ayından ilkbahara kadar riskli grupların aşılanmasının tamamlanması hedefleniyor. İtalya'da toplamda 202 milyon doz sipariş edildiği belirtilen korona virüs aşılarından 26 milyon doz Pfizer ve BioNTech'ten, 40 milyon doz ise Astra Zenaca- Oxford Üniversitesinden sipariş edildi. İtalya'da Ocak ayının başında başlayacak aşılamanın ücretsiz olacağı belirtildi.

- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

Koronavirüs, İngiltere, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum         
16:58
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı         
16:11
Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı         
15:42
Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi         
15:25
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi         
15:07
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı         
15:04
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei