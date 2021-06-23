, Avrupa'da da yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacak

Vodafone Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Nick Read, "Vodafone Grubu olarak 1 Temmuz itibarıyla, şebeke altyapısı dahil Avrupa'daki tüm operasyonlarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacağız. Eş zamanlı olarak 12 pazarda düzenleyeceğimiz tüketici kampanyasıyla yeşil şebekesinin farkındalığını da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Vodafone yaptığı açıklamayla, yenilenebilir enerji çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Verilen bilgiye göre şirket, mobil ve sabit ağlar, veri merkezleri, perakende satış ve ofisler dahil olmak üzere tüm Avrupa operasyonlarının 1 Temmuz 2021'den itibaren yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle çalışacağını duyurdu.

Bu gelişme, Vodafone'un karbon emisyonlarını 2030'a kadar, değer zincirindeki tüm operasyonlarını ise 2040'a kadar "net sıfır" karbona düşürme hedefine yönelik atılan önemli bir adım oldu.

Vodafone, bu kapsamda, Avrupa genelinde 12 pazarın önde gelen dijital ve sosyal kanallarında şirketin ikonik marka görsellerinin "yeşile" dönüşmesini de içeren eş zamanlı bir tüketici kampanyasıyla yeşil şebekesinin farkındalığını artıracak.

Vodafone Türkiye'de, geçtiğimiz Nisan ayında, 2021/22 mali yılı itibariyle tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştığını duyurdu.

Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

"Tüketici kampanyasıyla yeşil şebekesinin farkındalığını da artıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grubu CEO'su Nick Read, 1 Temmuz 2021'den itibaren Vodafone'un Avrupa'daki müşterilerinin, kullandıkları bağlantının tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle sunulduğundan emin olabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Vodafone Grubu olarak 1 Temmuz itibarıyla, şebeke altyapısı dahil Avrupa'daki tüm operasyonlarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacağız. Eş zamanlı olarak 12 pazarda düzenleyeceğimiz tüketici kampanyasıyla yeşil şebekesinin farkındalığını da artıracağız. Bu gelişme, 2030 yılına kadar kendi küresel karbon emisyonlarımızı net sıfıra indirme hedefimize yönelik önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Böylece müşterilerimizin kendi çevresel ayak izlerini azaltmalarına ve tüm pazarlarımızda kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum oluşturmaya devam etmelerine yardımcı oluyoruz. Vodafone Türkiye'de bu yıl yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşarak, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu."

Vodafone, BİT sektörü için geliştirilen emisyon azaltma yöntemini izleyen ilk büyük telekom operatörü oldu

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Vodafone, geçen yıl, kendi dijital ağlarının ve teknolojilerinin iklim değişikliğiyle mücadelede oynadığı rolü güçlendirirken bir yandan da şirketin kendi faaliyetlerinin yeşil olmasını sağlama yolunda önemli ilerlemeler kaydetti.

Temmuz 2020'de, Avrupa'da elektriği yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan temin etme planını, önceden 2025 olan hedefinden Temmuz 2021'e çekerken, 2025 yılına kadar Afrika'da da aynı değişikliği gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor.

Vodafone'un 21. mali yılında toplam enerji kullanımının yüzde 96'sı satın alınan elektrik şeklinde gerçekleşti.

Önümüzdeki dönemde, Vodafone'un Avrupa'da satın aldığı elektriğin yüzde 100'ü, kiracı olarak operasyon yürüttüğü diğer sahalar da dahil olmak üzere, yenilenebilir üretim kaynaklarından sağlanacak.

Vodafone, 2020'de küresel ısınmayı 1,5 derece santigratta tutmak için gereken karbon azaltma faaliyetleriyle paralel olarak, onaylanmış bir "Bilime Dayalı 2030 Hedefi" belirledi. Böylece Vodafone, BİT sektörü için geliştirilen emisyon azaltma yöntemini izleyen ilk büyük telekom operatörü oldu.

Şirket, geçtiğimiz yıl boyunca Kapsam 1 ve 2'de yer alan toplam sera gazı emisyonlarını yıllık yüzde 30 azaltarak 1,37 milyon ton karbon dioksit eşdeğerini düşürdü. Bu gelişme, Vodafone'un Avrupa'da satın alınan yenilenebilir elektrik oranını 20. mali yılda yüzde 33'ten 21. mali yılda yüzde 80'e yükseltmesiyle sağlandı.

Şirketin 20. mali yılında 7 bin 983 petabayt olan mobil veri trafiği, yıllık yüzde 47 artışla, 21. mali yılın aynı döneminde 11 bin 714 petabayta yükselmesine rağmen, Vodafone'un enerji kullanımı geçtiğimiz yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldı.

Bu, 4G'den yaklaşık yüzde 70 daha verimli olan M-MIMO çözümü de dahil olmak üzere, enerji bakımından daha verimli mobil teknolojilerinin ve analitiklerin kullanımının artmasıyla sağlandı.

Vodafone, yıllık 135 GWh enerji tasarrufu sağladı

Geçen yıl enerji verimliliği sunan ve sahaya kurulu yenilenebilir projelere 65 milyon avro yatırım yapan Vodafone, yıllık 135 GWh enerji tasarrufu sağladı.

Enerji verimliliği sağlayan temel girişimler arasında, daha verimli ağ ekipmanlarının tedarik edilip devreye alınması, nispeten daha az enerji verimli olan 3G şebekelerinin kademeli olarak kapatılması ve çekirdek şebekelerdeki eski ekipmanın devre dışı bırakılması da yer aldı.

Vodafone, Ekim 2020'den itibaren, tedarikçilerin yeni iş için teklifleri kapsamındaki çevresel ve sosyal kriterlerin yüzde 20'lik bir ağırlıkta olması şartını uygulamaya başladı.

Vodafone'un güncellenmiş tedarik süreçlerinde artık, tedarikçilerin karbon azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı, plastik azaltımı, döngüsel ekonomi desteği ve ürün yaşam döngüsü konularına yönelik çevresel politikalara sahip olup olmadığı değerlendiriliyor.

Vodafone'un çabaları, bu yöndeki çalışmaları, çevresel etkiler konusunda kararlı eylemleri ve şeffaflığı, kar amacı gütmeyen global çevre kuruluşu CDP tarafından takdir edildi ve Vodafone, CDP'nin iklim değişikliği "A Listesinde" yerini aldı.

123 milyon Vodafone IoT müşterisinin yüzde 54'ünden fazlası kendi emisyonlarını doğrudan azalttı

Vodafone, Temmuz 2020'de, ticari müşterilerinin kendi karbon emisyonlarını 2020 ile 2030 arasında küresel olarak toplam 350 milyon ton azaltmasına yardımcı olacağını taahhüt etti.

Bu, İtalya'nın 2019 yılı toplam yıllık karbon salımına eşdeğer bir miktar olarak açıklanırken, bu tasarrufun büyük bir kısmı, Vodafone'un lojistik ve filo yönetimi, akıllı sayaçlar, üretim ve diğer faaliyetlerde verimliliği artıran nesnelerin interneti hizmetiyle gerçekleşecek.

Carbon Trust'ın hesaplarına göre, 21. mali yıl boyunca Vodafone müşterileri tahmini olarak 7,1 milyon ton karbon dioksit salımının önüne geçti ve 123 milyon Vodafone IoT müşterisinin yüzde 54'ünden fazlası kendi emisyonlarını doğrudan azalttı.

Vodafone, Mart 2021'de, Avrupa Yeşil Dijital Koalisyonu'nun kurucu üyesi oldu. Koalisyon, iklim değişikliğine karşı eylemlerde dijital çözümlere yatırım yapıp bunları uygulamak amacıyla AB'deki politika yapıcıları ve uzmanlarla birlikte çalışmak için BİT sektörü şirketlerini bir araya getiriyor.

8 bin 138 ton olan şebeke atıkları yılda toplam yüzde 22,5 azaltılarak 6 bin 307 tona düşürüldü

Vodafone, 2025 yılına kadar şirketin şebeke kaynaklı atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanma, yenileyip satma veya geri dönüştürme taahhüdünde bulundu.

Şirket, şebeke atıklarının ve ihtiyaç fazlası BT ekipmanlarının çevresel etkisini en aza indirmek için, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda kaynak verimliliği ve atık imha yönetimi programları uyguluyor.

21. mali yıl boyunca, tehlikeli atıklar hariç, Vodafone'un şebeke atıklarının yüzde 98,7'si yeniden kullanım ve geri dönüşüm için gönderildi. 20. mali yılda 8 bin 138 ton olan şebeke atıkları yılda toplam yüzde 22,5 azaltılarak 6 bin 307 tona düşürüldü.

Vodafone, 2020'de fazla stoku veya direkler ve antenler gibi hizmet dışı bırakılmış büyük elektrikli ürünleri yeniden satma ve yeniden kullanma konularında dahili bir pazar yeri girişimi başlattı.

Girişim, 1.250 tondan fazla karbon dioksit salımının önüne geçerek süreç boyunca 10 milyon avro'dan fazla tasarruf sağladı. Vodafone şu anda bu çözümün ortak pazarlara ve diğer operatörlere genişletilmesi imkanlarını değerlendiriyor.

Vodafone, onarım, yenileme ve yeniden satış yoluyla cihazların ömrünü uzatma girişimlerini hızlandırdı

Müşterilere satılan cihazlar konusunda tamamen döngüsel bir ekonomiye geçiş hareketini destekleyen Vodafone, kullanım ömürleri bitiminde sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini teşvik etmeden önce, onarım, yenileme ve yeniden satış yoluyla cihazların ömrünü uzatma girişimlerini hızlandırdı.

Vodafone'un faaliyet gösterdiği pazarların çoğunda, müşterileri eski cihazlarını tamir ettirmeye veya yenisiyle değiştirmeye teşvik etmek için halihazırda takas ve cihaz geri satın alma planları ve onarım hizmetleri uygulanıyor.

Önemli çevresel ve maliyet tasarrufları sağlayan Vodafone, sabit hat ekipmanını birçok kez yenilemeyi ve yeniden kullanmayı hedefliyor.

Vodafone, 2021'de elektronikte döngüsellik çözümlerini yönetmek için üretim, tersine lojistik, malzeme geri kazanımı ve e-atık yönetimine kadar değer zincirindeki şirketlerin liderlerini bir araya getiren Döngüsel Elektronik Cihazlar Ortaklığı'na katıldı.

Vodafone, Mayıs 2021'de ise Avrupa'nın önde gelen dört şebeke operatörüyle güçlerini birleştirip yeni ve sektörel bir Eco Rating etiketleme şeması duyurdu. Şema, tüketicilerin en sürdürülebilir cep telefonlarını belirleyebilmesine ve karşılaştırmasına yardımcı olurken cihazlarının çevresel etkilerini azaltma konusunda tedarikçileri teşvik ediyor.