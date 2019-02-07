Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Arttı

Avrupa'da Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Arttı

56 dakika önce

Avrupa'da deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl eklenen 2 bin 600 megavat kapasiteyle toplamda 18 bin 500 megavata ulaştı.

Avrupa'da Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Arttı, System.String[]
Avrupa'da deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl eklenen 2 bin 600 megavat kapasiteyle toplamda 18 bin 500 megavata ulaştı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından açıklanan raporda, geçen yılki ilave kapasitenin yüzde 85'lik kısmının Birleşik Krallık ve Almanya'da gerçekleştiği bildirildi.

Birleşik Krallık'ta bin 300 megavat, Almanya'da da 969 megavat offshore rüzgar enerjisi santralinin devreye alındığı kaydedilen raporda, geçen yıl 657 megavat kapasiteli dünyanın en büyük offshore rüzgar santralinin Birleşik Krallık'ta faaliyete geçtiği vurgulandı.

Raporda, santrallerde kullanılan bir türbinin ortalama 6,8 megavat kapasiteye sahip olduğu belirtilerek, Avrupa'da geçen yıl offshore rüzgar enerjisinde 2 bin 600 megavat kurulu kapasitenin daha elektrik sistemine eklendiği ve toplam kapasitenin 18 bin 500 megavata çıktığı aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WindEurope Başkanı Giles Dickson da Avrupa'da toplam offshore rüzgar kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 18 arttığına dikkati çekti.

Offshore rüzgar santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin Avrupa'da tüketilen elektriğin yüzde 2'sini oluşturduğuna işaret eden Giles, Avrupa'da süren yatırımlar ve sisteme ilavesi beklenen inşaat halindeki santrallerle söz konusu kapasitenin daha da artacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Almanya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

FB TV'nin Sunucusu Dilay Kemer, Kan Kanserine Yakalandı Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:41:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]