Avrupa'da doğum oranlarının düşüşünün Kovid-19 karantinalarıyla ilişkili olduğu belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da doğum oranlarının düşüşünün Kovid-19 karantinalarıyla ilişkili olduğu belirlendi

14.10.2022 15:04
Avrupa'da doğum oranlarının düşüşünün Kovid-19 karantinalarıyla ilişkili olduğu belirlendi

Avrupa'ya yönelik bir araştırmada, doğum oranlarında yaşanan düşüşün Kovid-19 karantinalarından kaynaklandığı sonucu çıktı.

Avrupa'ya yönelik bir araştırmada, doğum oranlarında yaşanan düşüşün Kovid-19 karantinalarından kaynaklandığı sonucu çıktı.

BBC'nin haberine göre, Human Reproduction dergisinde yayımlanan araştırma bulguları, doğum oranlarının Kovid-19 pandemisinden etkilendiğini gösterdi. Araştırmada uzun süreli karantinaların doğum oranlarının düşmesine yol açtığı belirtildi.

Litvanya'nın yüzde 28 ve Romanya'nın yüzde 23 ile doğum oranlarındaki en fazla düşüşü yaşadığı kaydedilen araştırmada, sokağa çıkma yasağı uygulanmayan İsveç'te doğum oranlarının aynı seviyede kaldığına dikkat çekildi.

Araştırmacılar, bu bulguların "özellikle yaşlanan nüfusların olduğu Batı Avrupa'nın demografisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açabileceğini" ifade etti.

Araştırma raporunda, sosyal mesafe önlemleri, virüsle ilgili korkular ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik krizin "çiftlerin çocuk sahibi olma fikrini erteleme kararlarında dolaylı olarak rol oynayan faktörler" olabileceği bildirildi.

İngiltere ve Galler, Ocak 2021'de Ocak 2018 ve 2019'a kıyasla doğum oranlarında yüzde 13'lük düşüş yaşarken, İskoçya'da doğan bebeklerin sayısı yüzde 14 düştü. Doğum oranları Fransa'da yüzde 14, İspanya'da da yüzde 23 oranında azaldı.

YORUMLAR
500
Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi Türk Devletleri Teşkilatı dış politika uzmanları, Özbekistan'da toplandı Türk Devletleri Teşkilatı dış politika uzmanları, Özbekistan'da toplandı Sağlıkçılar pembe balonları uçurup meme kanserine dikkati çekti Sağlıkçılar pembe balonları uçurup meme kanserine dikkati çekti
Kaynak: AA

Araştırma, Litvanya, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da doğum oranlarının düşüşünün Kovid-19 karantinalarıyla ilişkili olduğu belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa'da doğum oranlarının düşüşünün Kovid-19 karantinalarıyla ilişkili olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement