Avrupa'da eğitim seviyesi arttıkça işsizlik düşüyor, tek istisna Türkiye
1 saat önce
Eurostat verilerine göre Avrupa ülkelerinde eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı düşüyor. Bunun tek istisnası ise Türkiye. 2018 yılında Avrupa’da 35 ülke içinde yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranının ilköğretim mezunlarından yüksek olduğu tek ülke Türkiye çıktı.
Türkiye'de son 15 yılda üniversite mezunu kayıtlı işsiz sayısı 10 kat arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda "her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok" demesi ise yeni bir tartışmanın kapısını açtı.
Peki, eğitim seviyesi ile işsizlik arasında nasıl bir ilişki var, Avrupa'da durum ne?
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:45
Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya yenildi! İşte K Grubu'nda puan durumu UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor 16 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, kimse polisi aramadı