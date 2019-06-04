Son Dakika Haberleri: Avrupa'da en çok spor ve egzersizi İskandinav toplumları en azını Türkler yapıyor
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Avrupa'da en çok spor ve egzersizi İskandinav toplumları en azını Türkler yapıyor

40 dakika önce

Sağlıklı yaşam ve egzersize ayrılan zamana ilişkin Eurostat raporuna göre Avrupa Birliği'nde yaşayan 18 yaş altı veya üstü insanların yarısı hiçbir sporla uğraşmıyor.

Avrupa'da en çok spor ve egzersizi İskandinav toplumları en azını Türkler yapıyor, System.String[]
Sağlıklı yaşam ve egzersize ayrılan zamana ilişkin Eurostat raporuna göre Avrupa Birliği'nde yaşayan 18 yaş altı veya üstü insanların yarısı hiçbir sporla uğraşmıyor. Üçte biri haftada sadece 2,5 saat boş zamanını fiziksel aktivitelere ayırıyor. Bu aktiviteye ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı da dahil.

Araştırmada fiziksel aktivitesi olan grupta erkeklerin kadınlara oranla daha fazla spor yaptığı görüldü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:08 
Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Dünya
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