Avrupa'da en çok spor ve egzersizi İskandinav toplumları en azını Türkler yapıyor
40 dakika önce
Sağlıklı yaşam ve egzersize ayrılan zamana ilişkin Eurostat raporuna göre Avrupa Birliği'nde yaşayan 18 yaş altı veya üstü insanların yarısı hiçbir sporla uğraşmıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:08
Sağlıklı yaşam ve egzersize ayrılan zamana ilişkin Eurostat raporuna göre Avrupa Birliği
'nde yaşayan 18 yaş altı veya üstü insanların yarısı hiçbir sporla uğraşmıyor. Üçte biri haftada sadece 2,5 saat boş zamanını fiziksel aktivitelere ayırıyor. Bu aktiviteye ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı da dahil.
Araştırmada fiziksel aktivitesi olan grupta erkeklerin kadınlara oranla daha fazla spor yaptığı görüldü.
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