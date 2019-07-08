Avrupa'da en fazla AVM Türkiye'de açıldı
1 saat önce
Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaştı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02
'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaştı. Geçen yıl en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye
oldu.
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