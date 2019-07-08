Son Dakika Haberleri: Avrupa'da en fazla AVM Türkiye'de açıldı
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Avrupa'da en fazla AVM Türkiye'de açıldı

1 saat önce

Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaştı.

Avrupa'da en fazla AVM Türkiye'de açıldı, System.String[]
Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaştı. Geçen yıl en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02 
Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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