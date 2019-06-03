Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de
41 dakika önce
Türkiye'nin Avrupa genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit edildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:50 Kaynak: AA
'nin Avrupa
genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit edildi.
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) çocuklu hane sayısına ilişkin yayımladığı en güncel verilere göre Türkiye kıta genelinde çocuklu hane sayısında Avrupa Birliği
(AB
) üye ülkelerini geride bıraktı.
Verilere göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 51'inde çocuk bulunurken, Türkiye'yi İrlanda (yüzde 39), Polonya
ve Slovakya
(yüzde 36), Romanya
(yüzde 35) ve İspanya
(yüzde 34) izledi.
En düşük çocuklu hane sayısı olan ülkeler sıralamasında yüzde 22 ile Almanya
ve Finlandiya
olarak ön plana çıkarken, bu ülkeleri İsveç
(yüzde 23) ve Avusturya
(yüzde 25) takip etti.
Süleyman Soylu: Avrupa'yla son 300 yıldır ilk kez makasımızı daraltıyoruz
Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!
81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı
Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı