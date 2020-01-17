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Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var?
6 saat önce
Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke Fransa. Peki kaç kişi İslamiyet'e inanıyor ve ülkede kaç ibadethane var?
Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke Fransa. Peki kaç kişi İslamiyet'e inanıyor ve ülkede kaç ibadethane var?
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezine göre, Fransa'da 5.72 milyon Müslüman yaşıyor. 2016 yılına göre bu rakam nüfusun yüzde 8.8 anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:58
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