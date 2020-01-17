Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var? - Son Dakika Dünya

Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var?

6 saat önce

Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke Fransa. Peki kaç kişi İslamiyet'e inanıyor ve ülkede kaç ibadethane var?

Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı Fransa'da kaç cami var?, System.String[]

Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke Fransa. Peki kaç kişi İslamiyet'e inanıyor ve ülkede kaç ibadethane var?


ABD merkezli Pew Araştırma Merkezine göre, Fransa'da 5.72 milyon Müslüman yaşıyor. 2016 yılına göre bu rakam nüfusun yüzde 8.8 anlamına geliyor.

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Avrupa, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:58 
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