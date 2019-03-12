Avrupa'da En Fazla Nakit Parayı Hangi Ülke Kullanıyor?

Yapılan araştırmaya göre harcamalarda en fazla nakit parayı Yunanlılar kullanıyor.

Yapılan araştırmaya göre harcamalarda en fazla nakit parayı Yunanlılar kullanıyor. Yunanistan halkının yüzde 88'i alışverişlerinde nakit para kullanmayı tercih ederken, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği kaydedildi.



Tüketicinin ihtiyaç ve nakit erişim gereksinimleri üzerindeki etkilerini inceleyen Londra Merkezli Access to Cash Review'ın yaptığı bir araştırmaya göre bazı Avrupa ülkelerinin nakit para kullanım oranları belirlendi.



Avrupa'da nakit kullanımında önemli kültürel farklılıklar var. Listedeki ülkelerden Yunanistan'da alışverişlerin yüzde 88'inin nakit olarak yapıldığı kaydedildi. Onun takipçisi İspanya'da ise yüzde 87 oranında nakit kullanıldığı belirtildi. Raporda İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği ifade ediliyor.



İşte en fazla nakit para kullanan ülkeler şöyle:



Yunanistan - Yüzde 88



İspanya - Yüzde 87



İtalya - Yüzde 86



Portekiz - Yüzde 81



Almanya - Yüzde 80



İrlanda - Yüzde 79



Fransa - Yüzde 68



Belçika - Yüzde 63



Hollanda - Yüzde 45



İngiltere - Yüzde 34



Danimarka - Yüzde 23



İsveç - Yüzde 15 - İstanbul

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