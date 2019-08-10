Avrupa'da en fazla süt ineği Türkiye'de, süt tüketimi AB ortalamasının yarısı
1 saat önce
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2018 verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en çok süt ineğine sahip olan ülke 6,3 milyonla Türkiye olarak açıklandı. Türkiye süt tüketimindeyse son sıralarda.
Avrupa
İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2018 verilerine göre Avrupa ülkeler arasında en çok süt ineğine sahip olan ülke 6,3 milyonla Türkiye
olarak açıklandı.
Resmi verilere göre Türkiye'den sonra en çok süt ineğine sahip olan ülke Almanya. Almanya 4,1 milyon süt ineğine ev sahipliği yaparken, listede Fransa
3,55 milyon ile üçüncü, Polonya
2,2 milyon ile dördüncü ve İtalya
1.9 milyon ile beşinci sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:21
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