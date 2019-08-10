Son Dakika Haberleri: Avrupa'da en fazla süt ineği Türkiye'de, süt tüketimi AB ortalamasının yarısı
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Avrupa'da en fazla süt ineği Türkiye'de, süt tüketimi AB ortalamasının yarısı

1 saat önce

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2018 verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en çok süt ineğine sahip olan ülke 6,3 milyonla Türkiye olarak açıklandı. Türkiye süt tüketimindeyse son sıralarda.

Avrupa'da en fazla süt ineği Türkiye'de, süt tüketimi AB ortalamasının yarısı, System.String[]
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2018 verilerine göre Avrupa ülkeler arasında en çok süt ineğine sahip olan ülke 6,3 milyonla Türkiye olarak açıklandı.

Resmi verilere göre Türkiye'den sonra en çok süt ineğine sahip olan ülke Almanya. Almanya 4,1 milyon süt ineğine ev sahipliği yaparken, listede Fransa 3,55 milyon ile üçüncü, Polonya 2,2 milyon ile dördüncü ve İtalya 1.9 milyon ile beşinci sırada yer alıyor.
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Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:21 
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