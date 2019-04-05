Son Dakika Haberleri: Avrupa'da En İyi Dönercileri Test Ettik (Berlin Vs. Amsterdam Vs. Stockholm)

Avrupa'da En İyi Dönercileri Test Ettik (Berlin Vs. Amsterdam Vs. Stockholm)

22 dakika önce

Bu videoda Melih 3 farklı Avrupa ülkesinde 3 farklı dönerciye gidiyor ve dönerlerini test ediyor.

Bu videoda Melih 3 farklı Avrupa ülkesinde 3 farklı dönerciye gidiyor ve dönerlerini test ediyor. Döner tatmaya Berlin'de başlıyor. Sonra Amsterdam'a, ardından da Stockholm'e doğru yol alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:52 Kaynak: Youtube

Amsterdam, Stockholm, Berlin, Avrupa, Genel
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