Avrupa'da En İyi Dönercileri Test Ettik (Berlin Vs. Amsterdam Vs. Stockholm)
22 dakika önce
Bu videoda Melih 3 farklı Avrupa ülkesinde 3 farklı dönerciye gidiyor ve dönerlerini test ediyor.
Bu videoda Melih 3 farklı Avrupa
ülkesinde 3 farklı dönerciye gidiyor ve dönerlerini test ediyor. Döner tatmaya Berlin
'de başlıyor. Sonra Amsterdam
'a, ardından da Stockholm
'e doğru yol alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:52 Kaynak: Youtube
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