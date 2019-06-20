Avrupa'da en pahalı gıda ve alkolsüz içecek Norveç'te
24 dakika önce
37 Avrupa ülkesi arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile Norveç, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:38
37 Avrupa
ülkesi arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile Norveç
, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya
oldu.
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