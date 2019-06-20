Son Dakika Haberleri: Avrupa'da en pahalı gıda ve alkolsüz içecek Norveç'te
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Avrupa'da en pahalı gıda ve alkolsüz içecek Norveç'te

24 dakika önce

37 Avrupa ülkesi arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile Norveç, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya oldu.

Avrupa'da en pahalı gıda ve alkolsüz içecek Norveç'te, System.String[]
37 Avrupa ülkesi arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile Norveç, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:38 
Makedonya, Norveç, Avrupa, Ekonomi
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