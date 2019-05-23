Avrupa'da endeksler günü düşüşle kapattı
8 saat önce
Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:23
borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
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