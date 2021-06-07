Avrupa'da endeksler karışık açıldı

Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların, G7 Grubu'nun "asgari kurumlar vergisi" anlaşmasının piyasalara etkilerine odaklandığı haftanın ilk işlem gününe karışık düzeylerde başladı.

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu G7 grubu, teknoloji şirketlerinden daha fazla vergi geliri elde etmek ve bu şirketlerin karlarını vergi cennetlerine aktarmasını daha az çekici hale getirmek için "yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi"nde anlaştı.