Son dakika haberi! KÜRESEL PİYASALAR-Biden kazandı ABD endeksleri yükseldi

ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanması üzerine, başlıca ABD hisse senedi endeksleri açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
ABD başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasının ardından Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler yeni haftanın ilk işlem gününe karışık başladı.Biden'ın kazandığının ilanından sonra, haftanın ilk açılan piyasaları Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında endeksler ise yükseldi.ABD'de açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endüstriyel Endeksi yüzde 1.37, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 1.96 ve S&P 500 Endeksi yüzde 1.52 yükseldi. Döviz piyasasındaki işlemlerde euro/dolar paritesi 1.18761'de yatay hareket ediyordu. Londra'da FTSE 100 yüzde 1.25 artışla açılırken, Almanya'da DAX yüzde 0.70, Paris'te CAC40 Endeksi de yüzde 0.45 düştü.Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 yükselerek 1.18872'ye yükselirken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.20 değer kazanarak 1.31792 düzeyine çıktı.Gelişmelerin ardından, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2.16 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.37 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.64 arttı. Güney Kore'de Kospi Bileşik Endeksi yüzde 1.24 yükseldi.Anakara Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 1.90 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 2.43 yükseldi. Dolar, yen karşısında yüzde 0.09 artışla 103.3845 yen düzeyine yükseldi.
- Kaynak: DHA
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