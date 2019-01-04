Avrupa'da enflasyon ECB hedefinin altında kaldı
1 saat önce
Euro Bölgesi'nde aralık ayı öncü yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 1,6'ya gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.
Euro Bölgesi'nde aralık ayı öncü yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 1,6'ya gerileyerek Avrupa Merkez Bankası
'nın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:15
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