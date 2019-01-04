Son Dakika Haberleri: Avrupa'da enflasyon ECB hedefinin altında kaldı

Avrupa'da enflasyon ECB hedefinin altında kaldı

1 saat önce

Euro Bölgesi'nde aralık ayı öncü yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 1,6'ya gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

Avrupa'da enflasyon ECB hedefinin altında kaldı, System.String[]
Euro Bölgesi'nde aralık ayı öncü yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 1,6'ya gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:15 

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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