Avrupa'da "etek altı görüntüsü çekmek suç kapsamına alınsın" çağrıları artıyor

İngiltere'den sonra Almanya'da da kadınların gizlice etek altı görüntüsünü çekmenin suç kapsamına alınması için kampanya başlatıldı.



Almanya'da etek altı video ve fotoğraf çekenlere yasak getirilmesi için başlatılan girişimlere Hannah Seidel öncülük yapıyor.