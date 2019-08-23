Son Dakika Haberleri: Avrupa'da "etek altı görüntüsü çekmek suç kapsamına alınsın" çağrıları artıyor
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Avrupa'da "etek altı görüntüsü çekmek suç kapsamına alınsın" çağrıları artıyor

2 saat önce

İngiltere’den sonra Almanya’da da kadınların gizlice etek altı görüntüsünü çekmenin suç kapsamına alınması için girişim başlatıldı.

Avrupa'da

İngiltere'den sonra Almanya'da da kadınların gizlice etek altı görüntüsünü çekmenin suç kapsamına alınması için kampanya başlatıldı.


Almanya'da etek altı video ve fotoğraf çekenlere yasak getirilmesi için başlatılan girişimlere Hannah Seidel öncülük yapıyor.

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İngiltere, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:45 
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