Avrupa'da faaliyet gösteren 5 mobil operatörden cep telefonlarına "eco-rating" etiketi - Son Dakika

Avrupa'da faaliyet gösteren 5 mobil operatörden cep telefonlarına "eco-rating" etiketi

25.05.2021 14:44
Avrupa'da faaliyet gösteren 5 mobil operatörden cep telefonlarına

Avrupa'da faaliyet gösteren mobil operatörlerden Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica ve Telia Company, daha sürdürülebilir özelliğe sahip cep telefonlarını belirlemek için yeni tüketici etiketini duyurdu.

Avrupa'da faaliyet gösteren mobil operatörlerden Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica ve Telia Company, daha sürdürülebilir özelliğe sahip cep telefonlarını belirlemek için yeni tüketici etiketini duyurdu.

Girişime dahil operatörlerin ortak açıklamasına göre, perakende satışlarda akıllı ve farklı özelliklere sahip telefonların üretimi, kullanımı, taşınması ve elden çıkarılması gibi unsurların çevresel etkileri hakkında tutarlı ve doğru bilgiler sağlamak üzere geliştirilen Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) girişimi; Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica (O2 ve Movistar markaları altında faaliyet gösteriyor) ve Telia Company tarafından ortaklaşa oluşturuldu. Eco Rating, operatörlerin ve müşterilerinin telefon derecelendirmeyi daha geniş ölçüde yapabilmesini sağlayacak ve daha sürdürülebilir elektronik cihazlara olan talebi teşvik edecek.

12 cep telefonu markasının yeni tüketici telefonları, Eco Rating girişimi tarafından değerlendirilecek. Daha sonra değerlendirilecek telefonların da duyurulması bekleniyor. Ortak girişime dahil olan markalar arasında Huawei, Oppo, Samsung Electronics gibi çok sayıda marka yer alıyor.

Haziran 2021'den itibaren mobil operatörler, faaliyet gösterdikleri 24 Avrupa ülkesindeki satış noktalarında farklılaşmış Eco Rating etiketlerini kullanmaya başlayacak. Müşteriler, "www.ecoratingdevices.com" adresinden girişim hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve puanların nasıl hesaplandığını görebilecek.

Ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından her cep telefonuna, tüm yaşam döngüsü boyunca cihazın çevresel performansını belirten 100 üzerinden genel bir "Eco Rating" puanı verilecek. "Eko Derecelendirme Etiketi" ayrıca, dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, iklim etkisi ve kaynak verimliliği konularında ek bilgiler de sunarak mobil cihaz sürdürülebilirliğinin 5 temel yönünü öne çıkaracak.

Operatörlerden yapılan ortak açıklamada, "Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle şeffaflığı artıracak ve müşterilerimizin seçtiği telefonların çevresel etkileri konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olacak, birbiriyle uyumlu, sektör çapında bir Çevresel Derecelendirme Planı'nı hayata geçirmenin tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Gelecekte daha fazla üretici ve telekom operatörünü Çevresel Derecelendirme girişimine davet etmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu adımın, cep telefonlarında daha döngüsel bir modele geçişi hızlandırmak için tüm sektöre ilham vereceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Objektif tutarlığa sahip bir değerlendirme metodolojisi uyguluyor

Cihaz üreticileri tarafından sağlanan bilgileri kullanan Eco Rating, 19 farklı kriterde eşit ve objektif tutarlığa sahip bir değerlendirme metodolojisi uyguluyor ve bunun sonucunda her cihaza özel bir puan veriliyor. Eco Rating ek olarak, şu 5 temel alanda rehberlik sunuyor:

"Dayanıklılık ile cihazın sağlamlığı, pil ömrü ve cihaz ve bileşenlerinin garanti sürelerini derecelendiriyor. Onarılabilirlik ile cihazın tamir edilme kolaylığını derecelendiren bu alan, cep telefonunun tasarımı, yeniden kullanılabilirliği, parça değişimi ve yükseltilebilme potansiyeli sayesinde kullanım ömrünü artırabilecek destekleyici faaliyetleri değerlendiriyor. Geri dönüştürülebilirlik ile cihaz bileşenlerinin ne kadar etkin bir şekilde kurtarılabileceği, sökülebileceği, bunların olabilmesi için sağlanan bilgilerin ve imalatta kullanılan malzemelerin ne ölçüde geri dönüştürülebileceğini derecelendiriyor.

İklim etkisi ile cihazın tüm kullanım ömrü boyunca salınacak sera gazı emisyonları derecelendiriyor. Buradaki puan ne kadar yüksekse cihazın iklime olumsuz etkisi o kadar düşük demektir. Kaynak verimliliği ile cihazda kullanılan nadir bulunan ham madde (elektronik bileşenlerin üretimi için kullanılan altın gibi) kaynakların tükenmesine yönelik etkiyi derecelendiriyor. Bu alanda puan ne kadar yüksekse cihazın malzeme bulunabilirliğine yönelik olumsuz etkisi o kadar düşük demektir.

Eco Rating metodolojisi, sektörel bilgilere ve önceki çevresel etiketleme girişimleri aracılığıyla hayata geçirilen en iyi uygulamalara dayanıyor. Ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik ve çevre konusunda uzmanlaşmış bir kuruluş olan IHOBE'nin teknik desteği ve denetimiyle geliştirilen Eco Rating, cihaz tedarikçilerinin katılımının yanında AB, ITU-T, ETSI ve ISO'nun en son standartlarının, yönergelerinin ve gereken her yerde en yeni parametrelerin kullanılmasından destek alıyor."

Cep Telefonu, Vodafone, Telekom, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da faaliyet gösteren 5 mobil operatörden cep telefonlarına 'eco-rating' etiketi - Son Dakika Ekonomi


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