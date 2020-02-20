Avrupa'da fiber roket fırlatıcıları nasıl üretiliyor? Vega C

Avrupa geleceğin roketlerini üretiyor. Euronews İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyindeki Avio roket fabrikasına konuk oldu. Mühendisler burada yeni nesil karbon fiber roket fırlatıcılarının üretim aşamalarını muhabirimize anlattı.



Avio roket fabrikası, Avrupa'da çok az sayıda bulunan roket fabrikalarından biri. Çok hafif Vega fırlatıcısı burada doğdu.