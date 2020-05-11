Avrupa'da futbol liglerinin başlama tarihleri netleşiyor

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin başlama tarihleri birer birer belli olmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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