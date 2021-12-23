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Avrupa'da gaz fiyatları 136 avroya geriledi - Son Dakika

Avrupa'da gaz fiyatları 136 avroya geriledi

23.12.2021 16:22
Avrupa'da gaz fiyatları 136 avroya geriledi

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları arz durumunun artacağı beklentisiyle düşerek megavatsaat başına 136 avrodan işlem gördü.

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları arz durumunun artacağı beklentisiyle düşerek megavatsaat başına 136 avrodan işlem gördü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı yaklaşık yüzde 18 düşüş gösterdi.

Ocak vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı gün içinde 164 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 15.00'da 136 avro seviyesinde seyretti. Böylece, söz konusu kontratlar hafta başındaki rekor seviyesine göre yaklaşık yüzde 25 geriledi.

Fiyatlar, hafta başında Yamal-Avrupa boru hattında Rusya'dan doğal gaz akışının azalması ve Avrupa'da yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış göstererek megavatsaat başına 180 avronun üzerine çıkmıştı.

Avrupa'da son günlerde ılımlı kış havasının tüketimi azalttığını belirten analistler, gelecek haftalarda çok sayıda LNG tankerinin Avrupa limanlarına gireceğini söyledi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ederken, kıtada doğal gaz fiyatlarının ocak ayından bu yana 7 kat artması "enerji krizine" neden olmuştu.

Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz tedarikçisi Gazprom'un tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, Avrupa'daki yüksek doğal gaz fiyatları için Moskova'nın suçlanmasının haksızlık olduğunu kaydetti.

Hollanda, Doğalgaz, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da gaz fiyatları 136 avroya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da gaz fiyatları 136 avroya geriledi - Son Dakika
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