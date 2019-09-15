Son Dakika Haberleri: Avrupa'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanlar
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Avrupa'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanlar

12 dakika önce

Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi.

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Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi. Sertaç Aktan'ın aldığı Avrupa notlarında bu hafta Brexit, Ursula von der Leyen'in komiserler kabinesi ve von der Leyen'in AB- Türkiye ilişkilerine yaklaşımı var.

Avrupa'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanlar

Ursula von der Leyen, Euronews, Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:27 
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